Евросоюз выделил Украине €15,5 млн на реформу госуправления

ЕС предоставит финпомощь Украине в рамках программы по реформированию государственного управления

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Европейский союз выделил Украине финансовую помощь в размере 15,5 млн евро на реформу государственного управления, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Средства выделяются в рамках Соглашения о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине", отметили в Кабмине.

По словам Министра Кабинета министров Александра Саенко, размер финансирования зависит от успешного выполнения реформы в предыдущий период, а Украина уже выполнила 75% из 100% поставленных индикаторов на 2017 год.

"Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы и измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их выполнению вторая часть транша составит 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Украина лучше справляется с экономикой, чем Греция.

Напомним, в конце мая этого года Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд финансовой помощи.