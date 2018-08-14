Fitch: У Украины и МВФ остаются нерешенными два вопроса

Украинским властям и миссии МВФ нужно прийти к согласию об изменениях в госбюджет и тарфах на газ

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В рамках программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) остаются нерешенными вопросы потенциальных изменений в госбюджет и тарифов на газ для домохозяйств. Об этом международное рейтинговое агентство Fitch сообщает на официальном сайте.

Аналитики агентства отмечают, что во втором квартале 2018 года показатели доходности госбюджета Украины улучшились. Однако все равно понадобится пересмотр уровня затрат для достижения целевого показателя дефицита.

Поскольку власти еще на месяц оставили неизменными цены на газ для граждан, то переговоры с МВФ о тарифах продолжаются, напоминает Fitch. В дальнейшем возможны осложнения в этих переговорах по политическим причинам - учитывая приближение отопительного сезона и выборов в 2019 году.