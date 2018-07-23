G20 назвала основные риски для роста мировой экономики

Финансовая "двадцатка" предупреждает о нарастающих рисках в связи с растущей финансовой уязвимостью

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Основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики в настоящий момент являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

По мнению министров финансов и глав ЦБ "двадцатки", мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. В то же время глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, а уровни безработицы сейчас самые низкие за десять лет, говорится в документе. Тем не менее, в последнее время рост был менее синхронным, отмечают министры и главы ЦБ.

"Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков - растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности, в некоторых развитых экономиках", - говорится в документе.

Участники заседания констатировали, что многие развивающиеся экономики сейчас "лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала".

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