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21.06.2018, 11:39

Германия на финпомощи Греции заработала почти 3 млрд евро

Германия на финпомощи Греции заработала почти 3 млрд евро

За восемь лет программы ЕЦБ о финансовой помощи Греции, Германия на покупках ее облигаций заработала почти 3 млрд евро

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2,9 млрд евро, сообщает DW.

Согласно заключенным соглашениям, прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции. Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

К 2017 году Немецкий федеральный банк в рамках программы ЕЦБ заработал около 3,4 млрд евро. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму прибыль была перечислена только в 2013 (527 млн евро) и в 2014 году (387 млн евро), отмечает издание. Кроме того, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты в размере 400 млн евро.

Эксперт партии Союз-90/зеленые по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер призвал снизить долговое бремя Греции. Он считае, что санирование бюджета ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг является недопустимым. По словам Киндлера, Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства и теперь Еврогруппа должна "выполнить свои обещания".

С 2010 года Греция получает от структур Евросоюза и МВФ финансовую помощь. Выплаты по третьему пакету помощи в размере 86 млрд евро будут завершены в августе.

Афины потратят около 3,3 млрд евро на обслуживание кредитов. Часть остальных планируется направить на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету. После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам, напоминает издание.

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Теги: МВФ, партия зеленых, финпомощь, свен-кристиан киндлер
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