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ОБСЕ прокомментировала слив ФСБ досье наблюдателей
18.07.2018, 11:35

Глава ГФС назвал фейком заявление ГПУ о злоупотреблениях

Глава ГФС назвал фейком заявление ГПУ о злоупотреблениях

Мирослав Продан назвал фейком заявление генпрокурора о злоупотреблениях в ГПУ

И. о. председателя Государственной Фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан назвал заявления генерального прокурора Юрия Луценко о раскрытии "устойчивого иерархического объединения" в рядах ГФС фейковыми "фактами".

У себя в Facebook Продан написал, что не хочет устраивать публичную дискуссию и втягиваться в информационное противостояние.

"Если ко мне есть вопросы - я готов давать ответ. Мне нечего скрывать. Но не вижу смысла комментировать сплетни и "сенсационные факты", которые все больше и больше вбрасываются в информационное пространство", - заявил он.

Продан считает, что подобных фейков будет вбрасываться больше. "У меня даже нет иллюзий по этому поводу, потому что позиция правительства остается неизменной - вместе с полицией мы усиливаем давление на "черный" и "серый" бизнес, контрабандные потоки", - добавил он.

16 июля ГПУ сообщила о разоблачении "устойчивого иерархического объединения" в рядах ГФС и о правонарушениях лично Продана. "О Продане, к сожалению, правда. Где-то в начале этого года мы получили информацию о правонарушениях господина Продана, не связанных с его прежней должностью, правонарушения связаны с его нынешней должностью - исполняющего обязанности руководителя ГФС", - сказал Луценко.

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Теги: ГФС
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