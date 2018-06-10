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10.06.2018, 11:45

Глава НБУ: Новая программа МВФ возможна только в 2020 году

Глава НБУ: Новая программа МВФ возможна только в 2020 году

Технически новая программа МВФ для Украины возможна только в 2020 году, а будет ли она - вопрос, сообщил Яков Смолий

Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) для Украины возможна только в 2020 году. Об этом председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил в интервью Зеркалу недели.

"У нас есть действующая программа с МВФ, она заканчивается в первом квартале 2019 ггода. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, т.е. в следующем году подписание вряд ли состоится. Сугубо технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она - это отдельный вопрос", - подчеркнул Смолий.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

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Теги: Яков Смолий, МВФ, НБУ
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