Глава совета НБУ рассказал о курсе к концу года

Богдан Данилишин спрогнозировал куос гривни к концу года

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Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает, что к концу года курс гривни к доллару должен составить 28,5 грн.

"Хочу надеяться, что гривна в 2018 году достигнет своего пика к концу года. Думаю, мы все сделаем где-то на уровне 28,5 гривни за доллар", - сказал он 5 каналу.

Данилишин отметил, что условий для панических настроений нет и добавил, что уже весной доллар, вероятно, подешевеет.

"Уменьшится волатильность начиная с января-марта, и уже начиная с марта 2019 года мы можем войти в то русло и в те тенденции, которые имели в предыдущие годы. То есть перейти к плавающей системы обменного курса", - сообщил он.

НБУ будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания гривни в пределах, соответствующим экономическим условиям страны, заверил Данилишин.

Ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий говорил, что регулятор не собирается удерживать курс гривни любой ценой.

Чурий заметил также, что идея поддержания курса неверна в корне. "НБУ не печатает доллары и евро. Мы можем только влиять на спрос и предложение на рынке, но если спрос намного больше, чем предложение, то наши резервы сейчас ограничены для операций. На поддержание курса с 2011 по 2014 НБУ потратил $40 млрд, тогда как наш госдолг $46 млрд", - объяснил замглавы НБУ.