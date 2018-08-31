Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.08.2018, 14:55

Глава совета НБУ рассказал о курсе к концу года

Глава совета НБУ рассказал о курсе к концу года

Богдан Данилишин спрогнозировал куос гривни к концу года

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин считает, что к концу года курс гривни к доллару должен составить 28,5 грн.

"Хочу надеяться, что гривна в 2018 году достигнет своего пика к концу года. Думаю, мы все сделаем где-то на уровне 28,5 гривни за доллар", - сказал он 5 каналу.

Данилишин отметил, что условий для панических настроений нет и добавил, что уже весной доллар, вероятно, подешевеет.

"Уменьшится волатильность начиная с января-марта, и уже начиная с марта 2019 года мы можем войти в то русло и в те тенденции, которые имели в предыдущие годы. То есть перейти к плавающей системы обменного курса", - сообщил он.

НБУ будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания гривни в пределах, соответствующим экономическим условиям страны, заверил Данилишин.

Ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий говорил, что регулятор не собирается удерживать курс гривни любой ценой.

Чурий заметил также, что идея поддержания курса неверна в корне. "НБУ не печатает доллары и евро. Мы можем только влиять на спрос и предложение на рынке, но если спрос намного больше, чем предложение, то наши резервы сейчас ограничены для операций. На поддержание курса с 2011 по 2014 НБУ потратил $40 млрд, тогда как наш госдолг $46 млрд", - объяснил замглавы НБУ.

Читайте также

Большая экономия. Продержится ли госбюджет до транша МВФ 30.08.2018Украинцы за рубежом: как остановить трудовую миграцию 27.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: курс, экономика, НБУ, гривня, Богда Данилишин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 