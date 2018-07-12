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12.07.2018, 20:21

Глава Укрпочты Смилянский написал заявление об отставке

Глава Укрпочты Смилянский написал заявление об отставке

Игорь Смелянский озвучил Кабмину условия, на которых он готов и дальше работать в госкомпании

Гендиректор госпредприятия "Укрпочта" Игорь Смелянский в начале июля написал заявление об отставке на случай, если Кабинет министров не выполнит ряд озвученых им условий. Об этом Смелянский заявил на встрече с журналистами, пишет ЦТС

Контракт Смелянского с "Укрпочтой" закончился 2 июля, но в госкомпании менеджер остается работать, как миниум, до 31 августа. "Мне хочется верить, что мы продолжим реформы", - сказал он. 

Смелянский настаивает на своем праве самостоятельно формировать команду менеджеров на рыночных условиях оплаты. Среди других условий - политическая независимость и возможность проведения "шоковых реформ". По словам Смелянского, он сам принял решение не продлевать контракт с "Укрпочтой".

В начале июля Кабмин утвердил Смелянского на должности гендиректора госмонополии - в связи с реорганизацией компании в публичное акционерное общество он занимал эту должность на правах исполняющего обязанности. Смелянский возглавляет "Укрпочту" с 20 апреля 2016 года. До этого он работал в структуре глобальной аудиторской компании KPMG, а также занимался процессом поглощения банка Ренессанс Кредит банком ПУМБ.

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Теги: кабмин, Укрпочта
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