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Конец аналога и санкции к Интеру: хроника заседания Нацсовета
11.07.2018, 14:17

Глобальный мировой долг увеличился более чем на $8 трлн - IIF

Глобальный мировой долг увеличился более чем на $8 трлн - IIF

Институт международных финансов назвал самых больших стран-должников мира

Глобальный долг увеличился более чем на $8 трлн в первом квартале 2018 года до более чем $247,2 трлн (318% ВВП). Об этом говорится в исследовательском отчете Института международных финансов (IIF).

Отмечается, что данные IIF касаются около 70 стран и территорий. Эти данные обновляются ежеквартально и включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств, пояснили в интитуте.

По данным IIF, основная часть мирового долга -$178,3 трлн - приходится на развитые экономики, а оставшиеся долги ($68,9 трлн) - на развивающиеся рынки.

Вместе с глобальным долгом также продолжает расти и номинированный в иностранной валюте долг развивающихся стран (исключая обязательства банков) - +$5,5 трлн, утверждают аналитики.   

Самыми большими странами-должниками называют Аргентину, Венгрию, Турцию, Польшу и Чили.

Отмечается, что валютный долг банковского сектора развивающихся стран с 2010 года удвоился, достигнув $3 трлн. В этой отрасти наибольший прирост показал Китай, где банковский долг вырос с $110 млрд в первом квартале 2010 года до $785 млрд в аналогичный период 2018 года. По мнению аналитиков, это связано с растущей уязвимостью финансового сектора КНР перед колебаниями национальной валюты.

Рекордных уровней достигли долги корпораций и домохозяйств. В частности, такая негативная тенденция наблюдается в Канаде, Франции и Швейцарии. В годовом выражении значительный рост долгов домохозяйств отмечается в Швейцарии и Дании. По показателям соотношения долга к ВВП - США, Австралия и Греция.

Эксперты подчеркивают, что больше всех подвержены рискам на международном долговом рынке страны, которые занимают в долларах. Это объясняется тем, что повышение ставки ФРС укрепляет американскую валюту.

Ранее Bank of America предупредили о рисках возникновения нового мирового валютного кризиса. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под сильным долларом, в то время как акции высокотехнологических компаний продвигаются на фоне оптимизма в отношении траектории роста США - двух ингредиентов, которые могут быть задатками кризиса, подобного тому, который был два десятилетия назад.

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Теги: доллар, кризис, долг, IIF
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