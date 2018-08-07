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07.08.2018, 11:32

Годовая инфляция в Венесуэле перевалила за 10600%

Годовая инфляция в Венесуэле перевалила за 10600%

Экономика Венесуэлы продолжает стремительно падать

С начал года рост цен в Венесуэле составил 10664%. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман в Twitter.

"В июле индекс инфляции составил 125%, ежедневная - 2,7%, с начала года - 10664,7%, в годовом исчислении - 82766%. Вот причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию", - написал он.

Ранее президент Венесуэлы Никола Мадуро объявил о планах деноминировать национальную валюту страны - боливар лишится сразу пяти нулей и будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro. 

Венесуэла - самая богатая нефтью страна в мире - уже многие годы переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти факторы уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы.

Власти Венесуэлы уже многие годы не публикует экономические показатели страны.

По последним прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в текущем году может составить1000000%.

В прошлом году инфляция в Венесуэле составила 60000%, а за последние три месяца выросла до 300000%.

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Теги: МВФ, инфляция, николас мадуро, деноминация валюты, рафаэль гусман
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