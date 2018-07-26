Госдолг Украины за июнь вырос на 5 млрд грн

На 1 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 2 трлн грн

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Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июне вырос на 0,05%, или на $0,04 млрд, - до $76,29 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

В гривне госдолг вырос на 0,25%, или на 5,01 млрд грн, - почти до 2 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,02%, или на $0,01 млрд, в гривне - на 6,71%, или на 143,65 млрд грн.

При этом государственный долг в июне вырос на 0,08% - до 1,73 трлн грн, в долларах сократился на 0,12% - до $66,14 млрд. Внешний долг сократился на 0,09% - до 982,54 млрд грн, в долларах - на 0,29%, до $37,52 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц вырос на 1,37% - до 265,93 млрд грн, в долларах - на 1,17%, до $10,15 млрд. В том числе, внешний долг вырос на 1,51%, до 252,52 млрд грн, в долларах - на 1,3%, до $9,64 млрд.

Основная сумма госдолга номинирована в долларах - 41,99%, еще 32,19% - в гривне, 16,76% - в специальных правах заимствования, 7,92% - в евро, уточняет Минфин. Менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в июне снизился до 26,19 грн/долл с 26,14 грн/долл.

По оценкам Министерства финансов, госдолг к концу этого года не должен превысить 2,76 трлн грн.