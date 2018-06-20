ГПУ отзывает иски к должникам ПриватБанка на 4 млрд грн

Генпрокуратара ходатайствует о снятии с рассмотрения ее иска к заемщикам ПриватБанка

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Генеральная прокуратура попросила Хозяйственный суд Житомирской области оставить без рассмотрения ее иска к ООО Дрим-Компани о взыскании 3,84 млрд грн и расторжения кредитного договора с ПриватБанком. Об этом свидетельствует постановление суда от 1 июня.

В судебном материале указывается, что этот иск был подан 11 декабря 2017 года заместителем генпрокурора. Следствие утверждает,что ПриватБанк и Минфин не принемали надлежащие меры для взыскания долга с Дрим-Компани.

При этом в документе не уточняется, что стало причиной ходатайства Генпрокуратуры об отмене иска, однако отмечается, что эти основания изложены в письме зама генерального прокурора №17-10241/17 от 25 мая 2018 года.

В декабре 2017 года Генпрокуратура подала иски в Хозсуд в нескольких регионах Украины на миллиарды гривень к должникам ПриватБанка (среди которых - и ООО Дрим-Компани). По утверждению прокураты, ответчики получили статус заемщика в процессе реструктуризации/трансформации корпоративного портфеля финучреждения в октябре-ноябре 2016 года. Отмечалось, что за счет полученных в ПриватБанке кредитов они погасили долги "старых" заемщиков банка. Эти иски были поданы в интересах ПриватБанка (Минфин фигурирует в делах в качестве третьего лица).

ГПУ тогда рассчитывала через суд наложить арест на счета компаний-ответчиков в пределах суммы исковых требований. Однако четыре суда отклонили это заявления ГПУ, сославшись на отсутствие "надлежащих и допустимых" доказательств. для подтверждения "вероятности затруднения выполнения или невозможности исполнения решения хозяйственного суда в будущем в случае непринятия таких мер» (цитата из одной из судебных постановлений).

По данным ГПУ, указанная трансформация/реструктуризация корпоративного портфеля Приватбанка, охватывала займа юрлицам на сумму 127 млрд грн.

При этом в НАБУ связывали новоиспеченных заемщиков банка с сотрудниками финучреждения.

Позднее в НБУ публично признали, что разрешили сделать ПриватБанку несогласованную трансформацию под их ответственность, но в присутствии аудиторов и команды НБУ. В НБУ пояснили это тем, что, если бы он запретил банку делать реструктуризацию, то тогда он был бы вынужден признать ПриватБанк неплатежеспособным, поскольку он бы нарушил норматив адекватности капитала.

После этого стало известно, что НБУ может дать заемщикам Приватбанка от 5 до 10 лет на погашение задолженности в рамках реструктуризации портфеля. Однако тогда переговоры по этому вопросу между представителями государства с экс-владельцами Приватбанка оказались безрезультатными.

По данным Finbalance, часть "новоиспеченных" заемщиков ПриватБанка в судах первой инстанции добилась отмены положений кредитных договоров, которые предоставляли право для Приватбанка уже во второй половине 2017 года требовать у них погашения задолженности. Как следствие, эти структуры фактически получили отсрочку от 7 до 9 лет для погашения почти 70 млрд грн задолженности.