ГПУ требует спецрасследования нефтяных махинаций Курченко

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с просьбой разрешить спецрасследование махинаций беглого олигарха Сергея Курченко

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Прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством об осуществлении спецрасследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Спецрасследование даст возможность привлечь олигарха из окружения экс-президента Виктора Януковича к ответственности и осудить как лицо, которое совершило преступление и уклоняется от органов следствия и суда.

Курченко подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.

Правоохранители расследуют масштабные сделки с нефтепродуктами, которые стали возможными в связи с деятельностью преступной организации олигарха.

Напомним, Курченко находится в розыске.

В конце мая Курченко впервые попал в список лиц, против которых Украина вводит ограничительные меры. Санкции против Курченко вводят на три года. Они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, запрет на сделки с ценными бумагами.

5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению спонсирования деньгами Курченко деятельности лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили. Против Саакашвили ГПУ открыла производство по ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

В начале марта адвокаты Саакашвили направили в Генпрокуратуру ходатайство о закрытии уголовного производства "о деньгах Курченко". Через две недели ГПУ объявила, что остановила расследование.