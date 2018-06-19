Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Нафтогаз: Английский суд разрешил заморозить активы Газпрома
19.06.2018, 17:05

ГПУ требует спецрасследования нефтяных махинаций Курченко

ГПУ требует спецрасследования нефтяных махинаций Курченко

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с просьбой разрешить спецрасследование махинаций беглого олигарха Сергея Курченко

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством об осуществлении спецрасследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами беглого олигарха Сергея Курченко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Спецрасследование даст возможность привлечь олигарха из окружения экс-президента Виктора Януковича к ответственности и осудить как лицо, которое совершило преступление и уклоняется от органов следствия и суда.

Курченко подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.

Правоохранители расследуют масштабные сделки с нефтепродуктами, которые стали возможными в связи с деятельностью преступной организации олигарха.

Напомним, Курченко находится в розыске.

В конце мая Курченко впервые попал в список лиц, против которых Украина вводит ограничительные меры. Санкции против Курченко вводят на три года. Они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества, запрет на сделки с ценными бумагами.

5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению спонсирования деньгами Курченко деятельности лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили. Против Саакашвили ГПУ открыла производство по ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

В начале марта адвокаты Саакашвили направили в Генпрокуратуру ходатайство о закрытии уголовного производства "о деньгах Курченко". Через две недели ГПУ объявила, что остановила расследование. 

Читайте также

Политический минимум. Выдержит ли бюджет зарплату в 4200 гривень 19.06.2018Касса в смартфоне. Как бизнесу законно сэкономить на платежах 18.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, ТЭК, сергей курченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 