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13.08.2018, 09:50

Греческие "золотые" визы стали самыми популярными в Европе

Греческие "золотые" визы стали самыми популярными в Европе

Греческая программа вида на жительство в обмен на инвестиции стала самой востребованной в Европе

С начала 2018 года власти Греции выдали почти 3 тысячи видов на жительство в обмен на инвестиции. Об этом пишет КоммерсантЪ, ссылаясь на греческое агентство по привлечению инвестиций Enterprise Greece.

Таким образом греческая программа "золотых" виз стала самой популярной в Европе. С момента открытия программы в 2013 году Греция выдала такие визы 20,45 тыс. иностранцев, что на 6 тысяч больше, чем в занимавшей ранее первое место по популярности Португалии.

Большинство "золотых" виз было выдано гражданам Китая (47%). Россияне составляют 14,5%, граждане Украины - 2,8%.

Эксперты называют греческую программу предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции одной из самых быстрых и недорогих в Европе. Греческий вид на жительство позволяет свободно перемещаться по странам шенгенской зоны. Отсутствует минимальный срок пребывания в стране для получения и продления документа. Покупка недвижимости на сумму €250 тыс. считается достаточным основанием для предоставления вида на жительство.

Ранее программы "золотых" виз ряда стран-членов ЕС раскритиковали власти Евросоюза. О намерении бороться с практикой предоставления вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции заявила европейский комиссар по вопросам юстции Вера Журова. Ее беспокоит ситуация, когда государства-члены ЕС фактически предоставляют право иностранцам покупать гражданство и беспрепятственно перемещаться по Евросоюзу.

Наиболее доступными паспортами и видами на жительство в Европе традиционно считаются, наряду с греческим, португальские, мальтийские и кипрские документы.

Ранее сообщалось, что Черногория, которая недавно стала членом НАТО, предлагает двум тысячам человек инвестировать от €250 тыс. до €400 тыс. в обмен на паспорт.

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Теги: ЕС, инвестиции, Греция, виза
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