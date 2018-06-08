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08.06.2018, 11:07

Гройсман представил и.о. министра финансов

Гройсман представил и.о. министра финансов

Официально Оксана Маркарова приступит к исполнению обязанностей с 8 июня

Премьер-министр Владимир Гройсман представил коллективу Министерства финансов исполняющего обязанности министра - Оксану Маркарову.

"Представил коллективу Министерства финансов и.о. министра - Оксану Маркарову. Ее накануне единогласно назначили решением правительства. Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы!", - написал премьер в Twitter.

Согласно решению Кабмина, Маркарова начинает работу в новом статусе с 8 июня.

Маркарова 1970 г.р. Имеет украинское и зарубежное образование. В 1999 году получила степень магистра экологии Киево-Могилянской академии. В 2001-м - степень магистра в области публичных финансов и торговли университета Индианы в США.

В 2015 году перешла на госслужбу. С марта 2015 по апрель 2016 была заместителем министра финансов и руководила аппаратом во время руководства Наталии Яресько. В апреле 2016 года стала первым заместителем министра Данилюка.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка. 

Аналитика: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка

 

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Теги: владимир гройсман, Оксана Маркарова, Минфин
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