Иностранцы сократили вложения в украинские госбонды

За июль объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился на 12%

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Объем облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 августа составил 8,79 млрд грн, что на 12,5% ниже показателя на начало июля. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

Общий объем бумаг в обращении сократился на 0,4% - до 743,2 млрд грн, в собственности банков – на 0,4%, до 357,79 млрд грн, юридических лиц - на 3,6%, до 22,32 млрд грн.

Объем бумаг в портфеле НБУ практически не изменился и составляет 350,32 млрд грн. В то же время, объем облигаций в собственности физических лиц вырос на 23,1% - до 3,98 млрд грн.

На 7 августа объем госбондов в обращении по сумме основного долга составил 746,26 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на 349,37 млрд грн, или 47% их общего объема.