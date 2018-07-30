К закрытию межбанка доллар прибавил 10 копеек

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00

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В понедельник, 27 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,73/26,76, к закрытию котировки составили 26,83/26,87*.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные – 26,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные – 26,8.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4249/0,4259, к закрытию котировки составили 0,4307/0,4316.

Торги по евро начались с котировок 31,1591/31,1914, к закрытию котировки составили 31,4179/31,462.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"