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В Украине начала работу миссия МВФ

06.09.2018, 11:11

Украинцам начали выплачивать "премии" за сэкономленные субсидии

Украинцам начали выплачивать "премии" за сэкономленные субсидии

Средняя сумма компенсаций за сэкономленный зимой газ составляет около 700 грн

В этом году с заявлениями на монетизацию части сэкономленных газовых субсидий уже обратились 1,127 млн домохозяйств и почти 21 тыс. семей, которые используют для отопления электричество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Средняя сумма так называемой премии за сэкономленный зимой газ - около 700 грн. Все зависит от сэкономленных в виде субсидий кубов газа. Первыми начали выплаты управления социальной защиты населения в Киевской и Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в начале отопительного периода каждый, кто подал до 1 сентября соответствующее заявление, получит от правительства денежное вознаграждение. Граждане, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года, отмечает Минсоцполитики. 

Под монетизацию попадает сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубометров газа.

Напомним, в прошлом году наличные выплаты за сэкономленные энергоресурсы в виде субсидий получили 1,755 млн украинских семей.

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Теги: домохозяйства, начисление субсидии, монетизация
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