Reuters: США остыли к теме санкций против российских алмазов

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Соединенные Штаты Америки пересматривают свое отношение к последнему, самому строгому элементу эмбарго на российские алмазы, о котором договорились страны Большой семерки (G7), после протестов со стороны африканских стран, индийских производителей бриллиантов и американских ювелиров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семь источников.

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Два собеседника сказали, что американские представители якобы вообще прекратили участвовать в рабочих группах G7 по этому вопросу.

Санкции против российских алмазов состоят из трех этапов:

→ прямой запрет на импорт российских алмазов (действует с января 2024 года);

→ запрет на бриллианты от 1 карата, сделанные в третьих странах из российских алмазов (действует с марта 2024 года);

→ с сентября 2024 года порог уменьшится до 0,5 карата, и все бриллианты должны импортироваться через Антверпен, один из крупнейших центров алмазной торговли, для сертификации с использованием блокчейна.

Но источники Reuters говорят, что США остыли к теме отслеживания происхождения бриллиантов, так что дискуссии по этой теме зашли в тупик.

Представитель Белого дома сказал агентству, ссылаясь на формулировку декабрьского заявления лидеров G7, что обязательство ввести механизм отслеживания до 1 сентября касается Евросоюза, а не США.

"Мы должны учесть обеспокоенность африканских партнеров и производителей, партнеров из Индии и ОАЭ и убедиться, что мы также можем сделать это [санкционное регулирование] пригодным для индустрии США", — сказал чиновник на условиях анонимности. Он добавил, что механизма отслеживания происхождения камней, который удовлетворял бы всем требованиям, пока не существует, хотя страны G7 и обязались ввести его до 1 сентября.

В феврале главы Анголы, Ботсваны и Намибии, на которые совокупно приходится 30% добычи алмазов, обратились к лидерам G7. Они сказали, что решение об установке единой точки доступа на рынок G7 ограничивает свободу и наносит ущерб доходам от алмазной торговли.

Сторонники санкций заявляют, что для введения надежного эмбарго механизм отслеживания должен быть обязательно, но без полного участия в США, на долю которых приходится 50% рынка ювелирных изделий с бриллиантами, он не может быть эффективным.