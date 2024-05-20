Reuters: США охололи до теми санкцій проти російських алмазів

Останній, найжорсткіший етап санкцій проти алмазів з Росії опинився під загрозою через позицію США, стверджують джерела Reuters

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Сполучені Штати Америки переглядають своє ставлення до останнього, найсуворішого елементу ембарго на російські алмази, про яке домовились країни Великої сімки (G7), після протестів з боку африканських країн, індійських виробників діамантів та американських ювелірів. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на сім джерел.

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Двоє співрозмовників сказали, що американські представники нібито взагалі припинили брати участь у робочих групах G7 з цього питання.

Санкції проти російських алмазів складаються з трьох етапів:

→ пряма заборона на імпорт російських алмазів (діє з січня 2024 року);

→ заборона на діаманти від 1 карата, зроблені в третіх країнах з російських алмазів (діє з березня 2024 року);

→ з вересня 2024 року поріг зменшиться до 0,5 карата, і всі діаманти повинні імпортуватися через Антверпен, один з найбільших центрів алмазної торгівлі, для сертифікації з використанням блокчейну.

Але джерела Reuters кажуть, що США охололи до теми відстеження походження діамантів, тому дискусії на цю тему зайшли в глухий кут.

Представник Білого дому сказав агентству, посилаючись на формулювання грудневої заяви лідерів G7, що зобов'язання запровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Євросоюзу, а не США.

"Ми маємо взяти до уваги стурбованість африканських партнерів та виробників, партнерів з Індії та ОАЕ і переконатися, що ми також можемо зробити це [санкційне регулювання] придатним для індустрії США", – сказав урядовець на умовах анонімності. Він додав, що механізму відстеження походження каміння, який би задовольняв усім вимогам, поки що не існує, хоча країни G7 і взяли на себе зобов'язання запровадити його до 1 вересня.

У лютому глави Анголи, Ботсвани та Намібії, на яких сукупно припадає 30% видобутку алмазів, звернулися до лідерів G7. Вони сказали, що рішення про встановлення єдиного пункту доступу на ринок G7 обмежує свободу і завдає шкоди доходам від алмазної торгівлі.

Прихильники санкцій заявляють, що для введення надійного ембарго механізм відстеження має бути обов'язково, але без повної участі США, на частку яких припадає 50% ринку ювелірних виробів із діамантами, він не може бути ефективним.