Reuters: США охололи до теми санкцій проти російських алмазів
Сполучені Штати Америки переглядають своє ставлення до останнього, найсуворішого елементу ембарго на російські алмази, про яке домовились країни Великої сімки (G7), після протестів з боку африканських країн, індійських виробників діамантів та американських ювелірів. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на сім джерел.
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Двоє співрозмовників сказали, що американські представники нібито взагалі припинили брати участь у робочих групах G7 з цього питання.
Санкції проти російських алмазів складаються з трьох етапів:
→ пряма заборона на імпорт російських алмазів (діє з січня 2024 року);
→ заборона на діаманти від 1 карата, зроблені в третіх країнах з російських алмазів (діє з березня 2024 року);
→ з вересня 2024 року поріг зменшиться до 0,5 карата, і всі діаманти повинні імпортуватися через Антверпен, один з найбільших центрів алмазної торгівлі, для сертифікації з використанням блокчейну.
Але джерела Reuters кажуть, що США охололи до теми відстеження походження діамантів, тому дискусії на цю тему зайшли в глухий кут.
Представник Білого дому сказав агентству, посилаючись на формулювання грудневої заяви лідерів G7, що зобов'язання запровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Євросоюзу, а не США.
"Ми маємо взяти до уваги стурбованість африканських партнерів та виробників, партнерів з Індії та ОАЕ і переконатися, що ми також можемо зробити це [санкційне регулювання] придатним для індустрії США", – сказав урядовець на умовах анонімності. Він додав, що механізму відстеження походження каміння, який би задовольняв усім вимогам, поки що не існує, хоча країни G7 і взяли на себе зобов'язання запровадити його до 1 вересня.
У лютому глави Анголи, Ботсвани та Намібії, на яких сукупно припадає 30% видобутку алмазів, звернулися до лідерів G7. Вони сказали, що рішення про встановлення єдиного пункту доступу на ринок G7 обмежує свободу і завдає шкоди доходам від алмазної торгівлі.
Прихильники санкцій заявляють, що для введення надійного ембарго механізм відстеження має бути обов'язково, але без повної участі США, на частку яких припадає 50% ринку ювелірних виробів із діамантами, він не може бути ефективним.
- Росія – найбільший у світі виробник алмазів, а лідером ринку є компанія Алроса, на яку припадає 90% алмазовидобувних потужностей Росії, або 28% від усього світового ринку. У 2023 році вона заробила на алмазах $3,5 млрд.