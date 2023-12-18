Євросоюз схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Заборонили експорт алмазів

До списку санкцій додано 140 російських компаній і фізосіб

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Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Мета пакета — запровадження додаткових заборон на імпорт та експорт Росії, боротьба з обходом санкцій та закриття лазівок, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Пакет містить заморожування активів для ще понад 140 фізичних та юридичних осіб. Сюди входять компанії російської воєнної промисловості, приватні військові компанії, ІТ-компанії.

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Запроваджується заборона імпорту російських алмазів: обмежується імпорт нетехнічних алмазів, видобутих, оброблених чи вироблених у Росії. Це позбавить Росію важливого потоку доходів у 4 млрд євро на рік. Усі члени "Великої сімки" запровадять пряму заборону на експорт алмазів із Росії не пізніше 1 січня 2024 року.

Обмеження цін на нафту: вводяться нові заходи для ретельнішого моніторингу танкерів. Це допоможе впоратися з "тіньовим флотом", яким Росія обходить цінові обмеження.

Запроваджено нову заборону на імпорт зрідженого нафтового газу (ЗНГ), яка вплине на річний імпорт на суму понад 1 млрд євро, з відстроченням дії чинних контрактів на період до 12 місяців.

Також забороняється імпорт сировини для виробництва сталі, обробленої алюмінієвої продукції та інших металевих товарів.

"Санкції — відповідь ЄС на невиправдану воєнну агресію Росії проти України. Вони послаблюють військовий і технологічний потенціал Росії, відрізають країну від найбільш розвинених світових ринків, позбавляють Кремль доходів на фінансування війни і накладають дедалі більші витрати на російську економіку", – йдеться в заяві Єврокомісії.

15 грудня лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій без канцлера Австрії – він вийшов із зали.

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