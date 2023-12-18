Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. Запретили экспорт алмазов
Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России. Цель пакета — введение дополнительных запретов на импорт и экспорт России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек, говорится в сообщении Еврокомиссии.
Пакет включает замораживание активов для еще более 140 физических и юридических лиц. Сюда входят компании российской военной промышленности, частные военные компании, ІТ-компании.
Вводится запрет на импорт российских алмазов: ограничивается импорт нетехнических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Это лишит Россию важного потока доходов в 4 млрд евро в год. Все члены "Большой семерки" введут прямой запрет на экспорт алмазов из России не позднее 1 января 2024 года.
Ограничение цен на нефть: вводятся новые меры для более тщательного мониторинга танкеров. Это поможет справиться с "теневым флотом", которым Россия обходит ценовые ограничения.
Введен новый запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (СНГ), который повлияет на годовой импорт на сумму более 1 млрд евро, с отсрочкой действия существующих контрактов на период до 12 месяцев.
Также вводится запрет на импорт сырья для производства стали, обработанной алюминиевой продукции и других металлических товаров.
"Санкции — ответ ЕС на неоправданную военную агрессию России против Украины. Они ослабляют военный и технологический потенциал России, отрезают страну от наиболее развитых мировых рынков, лишают Кремль доходов на финансирование войны и накладывают все более высокие издержки на российскую экономику", — говориться в заявлении Еврокомиссии.
- 15 декабря лидеры Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций без канцлера Австрии – он вышел из зала.