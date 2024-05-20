Министры G7 обсудят компромиссный план по активам РФ. Это 30 млрд евро для Украины

Большая семерка на этой неделе собирается на переговоры на уровне министров финансов. Саммит G7 – уже в июне

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Министры финансов Большой семерки (G7) на этой неделе на встрече в Италии должны обсудить компромиссный план по замороженным активам России, пишет The Guardian.

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Он позволит Украине получить около 30 млрд евро.

Конфискация российских активов больше не рассматривается на уровне Большой семерки. Против нее выступают и страны Евросоюза, где физически находится большинство этих активов, и Европейский центральный банк.

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Соединенные Штаты и Великобритания попытаются убедить европейских союзников согласиться на компромиссный вариант. Они предлагают вместо относительно небольших сумм ежегодно (как планирует Евросоюз) собрать крупный кредит или выпустить облигации на сумму около 30 млрд евро. Проценты по ним согласно идее будут платить из дохода от замороженных активов.

Страны G7 могли бы поддержать облигации государственной гарантией, чтобы усилить доверие частных инвесторов к такому инструменту.

Россия может отомстить за конфискацию ее активов, предупредило 2 мая агентство Reuters.