FT: G7 больше не рассматривает конфискацию российских активов. Осталось два сценария

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Должностные лица стран Большой семерки (G7) в частном общении признают, что полной конфискации замороженных российских активов больше нет в повестке дня обсуждений, пишет Financial Times. Вместо этого они ищут менее радикальные, но более реальные способы использования этих денег.

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Евросоюз сейчас идет по наиболее консервативному сценарию, предусматривающему текущее отчисление доходов от российских активов в пользу Украины. Речь идет о сумме не более 3 млрд евро в год, в зависимости от процентных ставок.

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В феврале 2024 года Бельгия предложила использовать 190 млрд евро, находящихся на счетах в депозитарии Euroclear в качестве обеспечения под привлечение долгового финансирования для Украины. Но такой вариант связан с такими же рисками, что и полная конфискация, так что европейские страны выступили против.

В апреле США предложили похожую идею – привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов (а не самих активов, как в бельгийском плане). В Вашингтоне считают, что это позволит привлечь до $50 млрд для Украины. Политики, юристы и сам депозитарий Euroclear соглашаются, что использование доходов, а не самих активов, является юридически допустимым и менее рискованным, чем конфискация.

Проблема этого плана для Европы состоит в том, что делать, если война закончится в ближайшее время. Деньги, полученные под залог ожидаемых десятилетних доходов, должны быть подкреплены государственными гарантиями. А это сложно и дорого.

"Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует обратно свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти Украине на территориальные уступки. Этого нельзя будет сделать, если вы уже заложили активы", — объяснил FT европейскую позицию один из чиновников из Германии.

Официальные лица еврозоны также опасаются любых шагов, которые могут негативно повлиять на статус евро как мировой резервной валюты.

Белый дом отвергает эти опасения и предупреждает: будущее решение G7 будет иметь последствия для поколений вперед.

Далип Сингх, заместитель советника президента США по национальной безопасности, признал, что риски, связанные с использованием российских активов, существуют. Но альтернативой является "риск того, что Украина не получит достаточного финансирования, а одно из самых вопиющих нарушений международного права в новейшей истории останется безнаказанным".