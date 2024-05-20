Міністри G7 обговорять компромісний план щодо активів РФ. Це 30 млрд євро для України
Міністри фінансів Великої сімки (G7) цього тижня на зустрічі в Італії мають обговорити компромісний план щодо заморожених активів Росії, пише The Guardian.
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Він дозволить Україні отримати приблизно 30 млрд євро.
Конфіскація російських активів більше не розглядається на рівні Великої сімки. Проти неї виступають і країни Євросоюзу, де фізично розташована більшість цих активів, і Європейський центральний банк.
Сполучені Штати й Велика Британія спробують переконати європейських союзників погодитись на компромісний варіант. Вони пропонують замість відносно невеликих сум щороку (як планує Євросоюз) зібрати великий кредит або випустити облігації на суму близько 30 млрд євро. Відсотки за ними згідно з ідеєю платитимуть з доходу від заморожених активів.
Країни G7 могли б підтримати облігації державною гарантією, щоб посилити довіру приватних інвесторів до такого інструменту.
- Росія може помститися за конфіскацію її активів, попередило 2 травня агентство Reuters.
- У березні лідери Євросоюзу погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати її Україні.