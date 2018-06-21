Кабмин расширил полномочия полиции на таможне

Кабинет министров в порядке эксперимента расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками для повышения таможенных поступлений. Об этом говорится в постановлении правительства N479 от 20 июня.
Отныне полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы (ГФС) осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.
Также полицейские и должностные лица Министерства внутренних дел получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение недели ГФС должна определить порядок доступа к системе.
Срок этого эксперимента установлен до конца текущего года.
20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.
Генпрокурор, директор НАБУ, главы СБУ и МВД считают невозможной борьбу с контрабандой без введения уголовной ответственности. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что без внесения изменений в законодательство борьба с контрабандой будет неэффективна, поскольку на границе полномочия есть только у таможенников. Он предложил внести в Верховную Раду законопроект с пометкой "неотложно", чтобы депутаты приняли его на следующей неделе, до каникул.
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