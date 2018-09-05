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05.09.2018, 14:41

Кабмин решил усилить борьбу с теневым рынком труда

Кабмин решил усилить борьбу с теневым рынком труда

В правительстве пересмотрели методы детенизации рынка труда

Кабинет министров активизирует борьбу с теневым рынком труда. Сегодня на заседании правительства принято распоряжение "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения".

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, документ предусматривает усиление координации органов государственной власти в вопросах проведения разъяснительной работы и выявлению фактов применения незадекларированного труда.

Профильным министерствам и ведомствам поручено пересмотреть собственные нормативно-правовые акты и внести в них изменения для усиления контроля за оформлением трудовых отношений с наемными работниками.

Авторы инициативы считают, что реализация нормативного акта будет способствовать повышению эффективности государственной политики по защите трудовых прав людей, уменьшению применения незадекларированной труда и усилению дисциплины уплаты налогов и единого социального взноса.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что документ предполагает месячную разъяснительную работу о том, какие штрафы предусмотрены за неоформление работников на предприятии.

"В октябре мы начнем внедрять все нормы, которые предоставлены нам законом, для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии", - сказал премьер.

В Госслужбе занятости подсчитали, что в Украине около 5 млн человек работают нелегально.

По данным Минсоцполитики, уровень теневой занятости в Украине в 2017 году сократился на 8% - до 3,7 млн человек, работающих нелегально.

С начала года в Украине действует закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

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Теги: детенизация, зарплата, рынок труда, зарплата в конверте
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