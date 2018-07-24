Кернел получил из бюджета более 3,6 млрд грн возмещения НДС

Крупнейшему в мире производителю подсолнечного масла возместили налог

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С начала года 2018 года агрохолдинг Кернел получил из бюджета 3,63 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

По данным ГКС, В январе компания получила 931,5 млн грн, в феврале – 674,5 млн грн, в марте – 402,2 млн грн, в апреле – 264,9 грн, в мае – 509,9 млн грн, в июне - 586 млн грн, в июле – 260,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что акции Кернел за год подешевели на 29% до 46,55 злотых. Предполагается, что причиной такой негативной динамики - прекращение сотрудничества с Кернел ЕБРР с начала июля.

Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, а также ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю Кернел приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла.