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19.07.2018, 17:57

Киев принял решение о реструктуризации $101 млн внешнего долга

Киев принял решение о реструктуризации $101 млн внешнего долга

Киевсовет планирует погасить внешний долг города четырьмя ровными платежами

Киевский городской совет принял решение о реструктуризации $101,2 млн внешнего долга города с выплатой в 2021-2022 годы. За это решение проголосовали 69 депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Данный проект решения является завершающим в процессе реструктуризации внешнего долга, начатом в 2015 году. Тогда он был частично реструктуризирован при участии государства на сумму $351 млн, и у нас остался долг $101,2 млн. В течение трех лет велись непростые переговоры, и, наконец, мы достигли окончательных договоренностей и вышли на подписание договоров, которые дают нам возможность завершить эту процедуру", - сказал в ходе обсуждения проекта решения первый заместитель директора департамента финансов КГГА Александр Корень.

По его словам, процентная ставка реструктуризации составит 7,5% (в 2015 году - на уровне 7,75%), а погашение состоится в указанных годах четырьмя ровными платежами.

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Теги: КГГА, реструктуризация, транш, депутаты
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