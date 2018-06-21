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21.06.2018, 15:59

Китай снизил инвестиции в США на 92%

Китай снизил инвестиции в США на 92%

Отток китайского капитала из США за первые пять месяцев текущего года оценивается почти в $8 млрд

За первые пять месяцев 2018 года китайские инвестиции в США упали на 92% до $1,8 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской компании Rhodium Group.

По данным издания, отток китайских средств из США составил за это время $7,8 млрд.

Отмечается, что снижение следует за резким падением во второй половине прошлого года, поскольку давление со стороны Пекина и администрации Трампа обусловило недавний всплеск трансграничных инвестиций - с $46 млрд (в 2016 году) до $29 млрд.

В тоже время в США также уменьшилось число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов. Если ранее практически каждая такая сделка заключалась на несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году их средняя сумма оценивается в $46 млн.

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Теги: торговая война, исследование, инвестиции
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