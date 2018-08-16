Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

"Угрозами не подружиться": реакция Молдовы на учения России в ПМР
16.08.2018, 13:20

Комитет Рады сообщил, когда введут налог на выведенный капитал

Комитет Рады сообщил, когда введут налог на выведенный капитал

Налог на выведенный капитал в Украине будет введен в Украине со следующего года, сообщила глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики

Налог на выведенный капитал заменит налог на прибыль с 2019 года, соответствующий законопроект будет выставлен на голосование в Верховной Раде в ближайшие недели. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Рады Нина Южанина.

"Консенсус в парламенте есть, на 90% ННвК будет введен с 2019 года. Президент настаивает на том, что бюджет-2019 должен быть сверстан уже с учетом ННвК, поэтому голосование нужно провести как можно быстрее - думаю, это произойдет в ближайшие недели", - отметила Южанина.

Сейчас депутаты ведут консультации с Минфином. "Это нужно для их понимания тех компенсаторов влияния нового налога, которые должны быть заложены в бюджет", - сообщила глава налогового комитета.

Потенциальные недопоступления в бюджет в первый год действия ННвК составят 20-35 млрд грн. Для более точных оценок нужно детально изучить опыт других стран, Украина в этом смысле активно консультируется с Эстонией, сказала Южанина.

Законопроект N8557 о введении налога на выведенный капитал президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду 4 июля.

Напомним, ранее Кабинет министров просчитал три сценария развития экономики на 2019-2021 годы. Второй сценарий предусматривает реализацию сложных реформ, в том числе, налогообложения доходов предприятий (введение налога на выведенный капитал). Согласно этому сценарию в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.

МВФ и Всемирный банк высказывались против этого налога.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, нина южанина, налогообложение, НнВК
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 