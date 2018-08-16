Комитет Рады сообщил, когда введут налог на выведенный капитал

Налог на выведенный капитал в Украине будет введен в Украине со следующего года, сообщила глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики

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Налог на выведенный капитал заменит налог на прибыль с 2019 года, соответствующий законопроект будет выставлен на голосование в Верховной Раде в ближайшие недели. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Рады Нина Южанина.

"Консенсус в парламенте есть, на 90% ННвК будет введен с 2019 года. Президент настаивает на том, что бюджет-2019 должен быть сверстан уже с учетом ННвК, поэтому голосование нужно провести как можно быстрее - думаю, это произойдет в ближайшие недели", - отметила Южанина.

Сейчас депутаты ведут консультации с Минфином. "Это нужно для их понимания тех компенсаторов влияния нового налога, которые должны быть заложены в бюджет", - сообщила глава налогового комитета.

Потенциальные недопоступления в бюджет в первый год действия ННвК составят 20-35 млрд грн. Для более точных оценок нужно детально изучить опыт других стран, Украина в этом смысле активно консультируется с Эстонией, сказала Южанина.

Законопроект N8557 о введении налога на выведенный капитал президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду 4 июля.

Напомним, ранее Кабинет министров просчитал три сценария развития экономики на 2019-2021 годы. Второй сценарий предусматривает реализацию сложных реформ, в том числе, налогообложения доходов предприятий (введение налога на выведенный капитал). Согласно этому сценарию в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.

МВФ и Всемирный банк высказывались против этого налога.