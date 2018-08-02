Кому могут повысить пенсии в этом году

В Кабмине анонсируют следующий этап пенсионной реформы

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Повышение пенсий людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, может состоится уже в этом году. Об этом сказал в эфире 5 канала вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и поэтому имеют небольшие пенсионные выплаты - это следующий этап пенсионной реформы", - отметил вице-премьер.

В частности, по его словам, необходимо внести изменения в действующее законодательство. "Есть обращение президента Украины к правительству по этому поводу, есть соответствующие инициативы правительства", - сказал Розенко.

"В правительстве нет дискуссии, нужно повышать пенсии или нет. Все зависит от финансовых возможностей украинской экономики, от наличия финансового ресурса Пенсионного фонда Украины", - добавил Розенко.

Напомним, 11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. С 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.

С 1 июля минимальная пенсия выросла до 1435 грн в связи с повышением прожиточного минимума.