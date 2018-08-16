Кризис в Турции: Катар инвестирует в страну $15 млрд

Катар намерен инвестировать в экономику Турции $15 млрд

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Катар заявил о намерении в кратчайшие сроки напрямую инвестировать в экономику Турции $15 млрд. Об этом сказал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани на встрече с президент Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, пишет Анадолу.

"Катар вложит в экономику Турции прямые инвестиции на $15 млрд. Экономика Турции имеет здоровый фундамент и Турция выйдет из этого процесса еще более сильной", - написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

На прошлой неделе США удвоили пошлины на турецкие сталь (до 20%) и алюминий (до 50%).

Турция, в свою очередь, повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров: пассажирские автомобили (до 120%), алкогольные напитки (до 140%), табачные изделия американского производства (до 60%).

Кроме того, пошлины также затронут ввоз в Турцию американских косметический средств, бумаги и картона, а также риса, угля, орехов, древесинных отходов и ваты.

Торговая война между США и Турцией, вызванная политическими причинами, оказывает давление на курс турецкой лиры. Правда, в последние два дня лира в основном укрепляется к доллару.