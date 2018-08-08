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08.08.2018, 13:30

Крупный бизнес стал больше платить налогов

Крупный бизнес стал больше платить налогов

Налоговые поступления от крупного бизнеса в январе-июле выросли на 16%

По итогам января-июля 2018 года крупный бизнес увеличил отчисления в госбюджет на 16,4% до 170,4 млрд грн. Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

По данным Офиса, поступления от налога на прибыль выросли почти вдвое - с 24,6 млрд грн за семь месяцев в 2017 году до 40,7 млрд грн в текущем году.

Поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 8,7 млрд грн - до 76,1 млрд грн.

Поступления от акциза сократились на 1,8 млрд грн - до 33,8 млрд грн.

Наибольшие поступления обеспечил столичный крупный бизнес - 129,7 млрд грн, Днепра - 16,3 млрд грн, Харькова - 8,3 млрд грн.

"Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, составила 57,8% от общего сбора налогов", - отметили в ведомстве.

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Теги: налогообложение, ГФС
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