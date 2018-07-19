Курсы межбанка: к закрытию гривня укрепилась

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В четверг, 19 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,46/26,5, к закрытию котировки составили 26,42/26,46.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,41, максимальные – 26,48. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,45, максимальные – 26,5.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4191/0,4204, к закрытию котировки составили 0,42.

Торги по евро начались с котировок 30,7454/30,8036, к закрытию котировки составили 30,64/30,68.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"