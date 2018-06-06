Минфин одолжил 901 млн грн на внутреннем рынке

Министерство финансов 5 июня на плановом еженедельном аукционе по размещению облигация внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 901,38 млн грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства.
Средства были привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения в 70 дней и 154 дня, доходностью 17,44% и 17,75% годовых соответственно. Облигациями сроком обращения в 70 дней удалось привлечь 483,82 млн грн, 154 дня - 564,25 млн грн.
"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 5 июня в государственный бюджет привлечено 901 384 651,88 грн", - говорится в сообщении.
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