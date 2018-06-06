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06.06.2018, 09:20

Минфин одолжил 901 млн грн на внутреннем рынке

Минфин одолжил 901 млн грн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов разместило облигации внутреннего государственного займа на 901,4 млн грн

Министерство финансов 5 июня на плановом еженедельном аукционе по размещению облигация внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 901,38 млн грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства.

Средства были привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения в 70 дней и 154 дня, доходностью 17,44% и 17,75%  годовых соответственно. Облигациями сроком обращения в 70 дней удалось привлечь 483,82 млн грн, 154 дня - 564,25 млн грн.

"По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 5 июня в государственный бюджет привлечено 901 384 651,88 грн", - говорится в сообщении.

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Теги: Минфин, гособлигации, бюджет, ОВГЗ
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