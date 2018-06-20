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20.06.2018, 11:55

Минфин одолжил 9,5 млрд грн на внутреннем рынке

Минфин одолжил 9,5 млрд грн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов продало госбонды на 9,49 млрд грн

Министерство финансов вчера, 19 июня, на плановом еженедельном аукционе одолжило 9,49 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций со сроками обращения 77 дней – на 130,242 млн грн со средневзвешенной доходностью 17,41%, на 161 день – 955,33 млн грн со средневзвешенной доходностью 17,2% и на 287 дней – 370,733 млн грн со средневзвешенной доходностью 17,29%.

Средства в долларах Минфин привлек тремя траншами госбондов суммарно на $305,2 млн:
$161,669 млн - на 252 дня по ставке 5,2% годовых;
$60,31 млн - на 364 дня по ставке 5,4%;
$83,166 млн - на 693 дня по ставке 5,65%.

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Теги: Минфин
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