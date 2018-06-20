Минфин одолжил 9,5 млрд грн на внутреннем рынке

Вчера Министерство финансов продало госбонды на 9,49 млрд грн

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Министерство финансов вчера, 19 июня, на плановом еженедельном аукционе одолжило 9,49 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций со сроками обращения 77 дней – на 130,242 млн грн со средневзвешенной доходностью 17,41%, на 161 день – 955,33 млн грн со средневзвешенной доходностью 17,2% и на 287 дней – 370,733 млн грн со средневзвешенной доходностью 17,29%.

Средства в долларах Минфин привлек тремя траншами госбондов суммарно на $305,2 млн:

$161,669 млн - на 252 дня по ставке 5,2% годовых;

$60,31 млн - на 364 дня по ставке 5,4%;

$83,166 млн - на 693 дня по ставке 5,65%.