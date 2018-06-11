Минфин ожидает транша от МВФ осенью

Министерство финансов вообще не рассматривает вариантов прекращения сотрудничества с МВФ, подчеркнула Оксана Маркарова

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И.о. министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) осенью этого года. Об этом она рассказала в интервью The Financial Times.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы ведем нашу программу реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов», - отметила Маркарова.

Она подчеркнула, что Минфин вообще не рассматривает вариантов прекращения сотрудничества с Фондом.

И.о. главы Минфина добавила, что сейчас Украина ведет переговоры с МВФ о выполнении оставшихся условий для продолжения финансирования, в частности, о тарифах на газ и реформах в энергетическом секторе.

Она пообещала сохранить параметры дефицита госбюджета текущего года на уровне 2,5%. Ситуация по выплате государственного долга остается под контролем, заключила Маркарова.

Национальный банк также ожидает четвертого пересмотра программы и получения пятого транша МВФ к осени.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос повышения цены на газ для граждан остается одним из главных условий получения кредита от Международного валютного фонда.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.