Минфин оспорит переподчинение ГФС правительству

Министр финансов сообщил, что ведомство оспорит переподчинение Государственной фискальной службы Кабмину

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Министерство финансов оспорит переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) правительству. Об этом сообщает FinClub.

“Если решение будет опубликовано, мы будем его оспаривать", - сказал министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк отметил, что сам узнал об этом решении из прессы.

Он надеется, что ГФС останется в координации Минфина: “Это правильная модель государственного управления".



Ранее сообщалось, что Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение ГФС непосредственно Кабмину.

По имеющимся данным, правительство проголосовало за переподчинение ГФС Кабмину в обход Министерства финансов, по аналогии с Госаудитслужбой.

Кроме того, Кабмин одобрил исключение Министерства из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые подаются на рассмотрение правительства.