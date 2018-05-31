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31.05.2018, 18:05

Минфин оспорит переподчинение ГФС правительству

Минфин оспорит переподчинение ГФС правительству

Министр финансов сообщил, что ведомство оспорит переподчинение Государственной фискальной службы Кабмину

Министерство финансов оспорит переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) правительству. Об этом сообщает FinClub.

“Если решение будет опубликовано, мы будем его оспаривать", - сказал министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк отметил, что сам узнал об этом решении из прессы.

Он надеется, что ГФС останется в координации Минфина: “Это правильная модель государственного управления".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение ГФС непосредственно Кабмину.

По имеющимся данным, правительство проголосовало за переподчинение ГФС Кабмину в обход Министерства финансов, по аналогии с Госаудитслужбой.

Кроме того, Кабмин одобрил исключение Министерства из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые подаются на рассмотрение правительства.

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Теги: Александр Данилюк, Минфин, ГФС
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