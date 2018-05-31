Минфин оспорит переподчинение ГФС правительству

Министерство финансов оспорит переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) правительству. Об этом сообщает FinClub.
“Если решение будет опубликовано, мы будем его оспаривать", - сказал министр финансов Александр Данилюк.
Данилюк отметил, что сам узнал об этом решении из прессы.
Он надеется, что ГФС останется в координации Минфина: “Это правильная модель государственного управления".
Ранее сообщалось, что Кабинет министров на закрытом заседании 23 мая проголосовал за переподчинение ГФС непосредственно Кабмину.
По имеющимся данным, правительство проголосовало за переподчинение ГФС Кабмину в обход Министерства финансов, по аналогии с Госаудитслужбой.
Кроме того, Кабмин одобрил исключение Министерства из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые подаются на рассмотрение правительства.
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