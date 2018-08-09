09.08.2018, 19:00 Минфин продал госбонды на 2,5 млрд грн

Сегодня Минфин разместил гособлигации на 1 млрд грн и $60 млн Реклама Реклама Министерство финансов сегодня, 9 августа, разместило гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 1 млрд грн и $60 млн. "По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 9 августа 2018, в государственный бюджет привлечено 2,55 млрд грн", - сообщает пресс-служба министерства. Вчера Минфин продал госбонды на общую сумму более 10 млрд грн. 27 марта министерство провело самое крупное размещение ОВГЗ – на более чем 20 млрд грн. Читайте также Как налоговая будет вычислять выручку ФОПов через банки Три года молчания. Почему бизнес боится показывать ГФС свои цены

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