Минфин продал госбонды на 2,5 млрд грн

Министерство финансов сегодня, 9 августа, разместило гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 1 млрд грн и $60 млн.
"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 9 августа 2018, в государственный бюджет привлечено 2,55 млрд грн", - сообщает пресс-служба министерства.
Вчера Минфин продал госбонды на общую сумму более 10 млрд грн.
27 марта министерство провело самое крупное размещение ОВГЗ – на более чем 20 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.