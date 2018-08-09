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Райс: РФ выдвинула три условия прекращения войны в Грузии в 2008
09.08.2018, 19:00

Минфин продал госбонды на 2,5 млрд грн

Минфин продал госбонды на 2,5 млрд грн

Сегодня Минфин разместил гособлигации на 1 млрд грн и $60 млн

Министерство финансов сегодня, 9 августа, разместило гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 1 млрд грн и $60 млн.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 9 августа 2018, в государственный бюджет привлечено 2,55 млрд грн", - сообщает пресс-служба министерства.

Вчера Минфин продал госбонды на общую сумму более 10 млрд грн.

27 марта министерство провело самое крупное размещение ОВГЗ – на более чем 20 млрд грн.

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Теги: гособлигации
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