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ВНО-2018: обнародованы результаты по семи предметам
15.06.2018, 14:20

"Минималку" увеличат до 4,2 тыс. грн уже в этом году - Розенко

"Минималку" увеличат до 4,2 тыс. грн уже в этом году - Розенко

Вице-премьер-министр убежден, что минимальную зарплату увеличат до 4,2 тыс. грн уже в этом году

В этом году в Украине будет реализована инициатива по повышению минимальной заработной платы с 3723 грн до 4200 грн. Об это заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире телеканала Прямой.

"Когда мы говорим о том, что будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все же оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы должны, по меньшей мере, сделать 4200 , я убежден, что в этом году 4200 будет реализована", - сказал он.

При этом Розенко отметил, что повышение зарплат не должно происходить за счет дополнительной печати денег Нацбанком.

Ранее бывший министр финансов Александр Динилюк перед своим увольнением сообщил, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

Напомним, с 1 января 2018 года прожиточный минимум в Украине составляет 1,700 грн, а минимальная зарплата - 3 723 грн.

Ранее президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. грн во второй половине 2018 года.

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Теги: нацбанк, петр порошенко, Александр Данилюк, Павел Розенко, повышение минималки
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