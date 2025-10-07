Украинский разработчик monobank официально стал финтех-единорогом. IT-холдинг Fintech-IT Group привлек инвестиции от американского фонда UMAEF в размере более $1 млрд. Это первый подобный случай в истории украинского финтеха.

Помимо банка, холдинг развивает ряд собственных продуктов: маркетплейс market by mono, платформу для ресторанов Expirenza, сервис для креаторов Base by mono и систему лояльности Loyalty.ai.

О возможном выходе mono и Expirenza на рынок США говорят уже давно. Особенно интерес подогрело создание кипрской компании Crestline Limited, на которую был переоформлен бизнес monobank.

Но действительно ли Fintech-IT Group готовится к международной экспансии, выйдет ли Expirenza на рынок США и на что пойдут инвестиции американского фонда – выяснила LIGA.net.