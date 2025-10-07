Український розробник monobank офіційно став фінтех-єдинорогом. IT-холдинг Fintech-IT Group залучив інвестицію від американського фонду UMAEF. Тепер компанія оцінюється в понад $1 млрд і це перший подібний кейс в історії українського фінтеху.

Окрім банку, холдинг розвиває низку власних продуктів: маркетплейс market by mono, платформу для ресторанів Expirenza, сервіс для креаторів Base by mono та систему лояльності Loyalty.ai.

Про можливий вихід mono та Expirenza на ринок США говорять уже давно. Особливо інтерес підігріло створення кіпрської компанії Crestline Limited, на яку було переоформлено бізнес monobank.

Але чи справді Fintech-IT Group готується до міжнародної експансії, чи вийде Expirenza у США і на що підуть інвестиції американського фонду – дізналася LIGA.net.