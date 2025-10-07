"Четыре книги с предложениями". Нардепы побили 19-летний рекорд по числу правок в бюджет
К проекту государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году, сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
"Вот так это выглядит в бумаге. Это четыре книги с предложениями – и это рекорд за 19 лет. Потому что последний раз больше поправок, чем в этом году, подавали при подготовке бюджета на 2007 год", – рассказала нардеп.
Если потратить на рассмотрение каждой поправки хотя бы 90 секунд, то их заслушивание продлится более 10 полных рабочих дней, добавила Пидласа.
Больше всего поправок подали фракции Европейской солидарности (910), Слуги народа (652), межфракционное объединение "Розумна політика" (470), Голоса (437).
Среди депутатов наибольшую активность проявили Артур Герасимов из Евросолидарности (662 правок), Ярослав Железняк (Голос) и внефракционный Дмитрий Разумков – по 254 правки.
- Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2026 год. 19 сентября правительство представило законопроект №14000 в Верховной Раде. Десять аналитических центров обратились к парламенту с критикой проекта госбюджета-2026, указав на несоответствие задекларированным приоритетам и неэффективное распределение средств.
- Доходы общего фонда бюджета предварительно запланированы на уровне 2,83 трлн грн (+18,8% по сравнению с действующим бюджетом), расходы – более 4,8 трлн грн.
- Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года.
