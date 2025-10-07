"Четыре книги с предложениями". Нардепы побили 19-летний рекорд по числу правок в бюджет

К проекту государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок. Это на 59% больше, чем в прошлом году

К проекту государственного бюджета на 2026 год подано 3339 поправок. Это более чем на 59% больше, чем в прошлом году, сообщила председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"Вот так это выглядит в бумаге. Это четыре книги с предложениями – и это рекорд за 19 лет. Потому что последний раз больше поправок, чем в этом году, подавали при подготовке бюджета на 2007 год", – рассказала нардеп.

Если потратить на рассмотрение каждой поправки хотя бы 90 секунд, то их заслушивание продлится более 10 полных рабочих дней, добавила Пидласа.

Больше всего поправок подали фракции Европейской солидарности (910), Слуги народа (652), межфракционное объединение "Розумна політика" (470), Голоса (437).

Среди депутатов наибольшую активность проявили Артур Герасимов из Евросолидарности (662 правок), Ярослав Железняк (Голос) и внефракционный Дмитрий Разумков – по 254 правки.