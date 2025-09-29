Аналитики указали на недостатки бюджета-2026: сокращаются реальные расходы на оборону

Аналитические центры призвали урезать второстепенные расходы, такие как ГБР и Национальный кэшбек, в проекте государственного бюджета

Фото: depositphotos.com

Десять аналитических центров обратились к Верховной Раде с критикой проекта государственного бюджета на 2026 год, указав на несоответствие задекларированным приоритетам и неэффективное распределение средств. Текст обращения опубликован на сайте Экономической экспертной платформы.

Главной проблемой эксперты называют фактическое сокращение финансирования обороны. Расходы на безопасность запланированы на уровне 1 923,6 млрд грн, что лишь на 0,6% больше, чем в 2025 году. С учетом инфляции это означает реальное падение финансирования в условиях продолжающейся полномасштабной войны.

"Такое сокращение потребует привлечения дополнительного финансирования, которое потребует внесения изменений в государственный бюджет", – говорится в заявлении, под которым подписались CASE Украина, Институт социально-экономической трансформации, Институт экономического лидерства, Advanter Group и др.

Аналитики предлагают пересмотреть эффективность расходов на второстепенные направления (в частности, рост финансирования Государственного бюро расследований, Национальный кэшбек и т.д.) и передать их на нужды обороны.

Также проект бюджета не предусматривает необходимого финансирования на перезагрузку Бюро экономической безопасности и реформу Государственной таможенной службы.

При этом эксперты указывают на неэффективное расходование средств в проекте бюджета: часть разделов рассчитана на довоенную численность населения, которая существенно снизилась. Аналитики предлагают сократить расходы на госсервисы, связанные с количеством населения.

Повышение зарплат в сфере образования, на которую закладывают дополнительно 53,8 млрд грн, по мнению аналитических центров, надо скоординировать со стратегическими решениями по оптимизации школ и верификации расходов.

Проект бюджета предусматривает привлечение $45,5 млрд внешнего финансирования – рекордную сумму, которая создает значительные риски для макроэкономической стабильности в случае проблем с привлечением средств.

"Учитывая это, правительство должно активно работать с международными донорами по поиску взаимоприемлемых механизмов и условий финансирования, выполнять предусмотренные кредитными соглашениями обязательства и максимально эффективно использовать полученные средства. При этом важно искать внутренние резервы для сокращения дефицита госбюджета, в первую очередь за счет сокращения неэффективных и второстепенных расходов бюджета", – говорится в заявлении.