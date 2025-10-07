"Чотири книги з пропозиціями". Нардепи побили 19-річний рекорд за кількістю правок у бюджет
До проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок. Це на понад 59% більше, ніж минулого року, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
"Ось так це виглядає у папері. Це чотири книги з пропозиціями – і це рекорд за 19 років. Тому що востаннє більше поправок, ніж у цьому році, подавали при підготовці бюджету на 2007 рік", – розповіла нардепка.
Якщо витратити на розгляд кожної поправки хоча б 90 секунд, то їх заслуховування триватиме більш ніж 10 повних робочих днів, додала Підласа.
Найбільше поправок подали фракції Європейської солідарності (910), Слуги народу (652), міжфракційного об'єднання "Розумна політика" (470), Голосу (437).
З-поміж депутатів найбільшу активність виявили Артур Герасимов із Євросолідарності (662 правок), Ярослав Железняк (Голос) і позафракційний Дмитро Разумков – по 254 правки.
- Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік. 19 вересня уряд представив законопроєкт №14000 у Верховній Раді. Десять аналітичних центрів звернулися до парламенту з критикою проєкту держбюджету-2026, вказавши на невідповідність задекларованим пріоритетам та неефективний розподіл коштів.
- Доходи загального фонду бюджету попередньо заплановано на рівні 2,83 трлн грн (+18,8% проти чинного бюджету), видатки – понад 4,8 трлн грн.
- Уряд прогнозує, що державний борг України може досягти 106% ВВП наприкінці 2026 року.
