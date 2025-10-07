"Чотири книги з пропозиціями". Нардепи побили 19-річний рекорд за кількістю правок у бюджет

До проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок. Це на 59% більше, ніж торік

Роксолана Підласа (фото - Roksolana Pidlasa / Facebook)

До проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок. Це на понад 59% більше, ніж минулого року, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Ось так це виглядає у папері. Це чотири книги з пропозиціями – і це рекорд за 19 років. Тому що востаннє більше поправок, ніж у цьому році, подавали при підготовці бюджету на 2007 рік", – розповіла нардепка.

Якщо витратити на розгляд кожної поправки хоча б 90 секунд, то їх заслуховування триватиме більш ніж 10 повних робочих днів, додала Підласа.

Найбільше поправок подали фракції Європейської солідарності (910), Слуги народу (652), міжфракційного об'єднання "Розумна політика" (470), Голосу (437).

З-поміж депутатів найбільшу активність виявили Артур Герасимов із Євросолідарності (662 правок), Ярослав Железняк (Голос) і позафракційний Дмитро Разумков – по 254 правки.