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23.07.2018, 17:30

Министр финансов США: Придерживаемся политики сильного доллара

Министр финансов США: Придерживаемся политики сильного доллара

Глава Минфина США заверил, что Белый дом не пытается вмешиваться в ситуацию на рынке доллара

Министр финансов США Стивен Мнучин на саммите Большой двадцатки в Аргентине заверил остальных участников, что США остаются верной своему курсу на крепкий доллар. Об этом пишет Bloomberg.

Он также сообщил, что Штаты не пытаются вмешиваться в ситуацию на рынке доллара.

В коммюнике по итогам саммита G20 участники обострение конфликтов и те риски, которые они создают для мирового экономического роста.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Федеральной резервной системы, предусматривающую высокие ставки. По мнению Трампа, высокие ставки и дорогой доллар лишают США огромного конкурентного преимущества. Кроме того, президент США обвинил Китай и Евросоюз (ЕС) в манипулировании валютными курсами. Он обратил внимание, что ЕС и Китай удерживают низкие ставки.

После этих заявлений хозяина Белого дома курс доллара в паре с евро, юанем и иеной снизился.

До этого сообщалось, что индекс доллара (курс доллара к корзине из шести основных валют) вырос на 0,5% - до годового максимума. Аналитики объясняют укрепление доллара прежде всего слабой статистикой в еврозоне и Великобритании, а также неопределенностью насчет Brexit.

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Теги: Стивен Мнучин, США
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