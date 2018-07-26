Наличные курсы валют: доллар продолжает дорожать

В четверг, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 13,76 коп до 26,4743 грн

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Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,6 коп – до 26,7827 грн. (см. таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи – 26,63 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,8 коп и составляет 30,8527 грн, средний курс продажи вырос на 26,47 коп до 31,45. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле – за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,5 коп и составляет 3,863 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп и составляет 4,296 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,13 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,2 грн.



Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют