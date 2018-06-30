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30.06.2018, 10:29

НБУ хочет установить плату за выдачу разменных монет

НБУ хочет установить плату за выдачу разменных монет

С 1 августа в Украине выдача разменных монет станет платной

Национальный банк Украины планирует установить плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек, говорится в постановлении регулятора от 25 июня 2018 года.

Согласно документу, тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек будет составлять 20 грн за тыс. штук, номиналом 50 копеек - 35 грн за тыс. монет. При этом выдача монет номиналом 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной, отмечает Нацбанк.

"Постановление вступает в силу 1 августа 2018 года", - уточнили в НБУ.

Ранее в Нацбанке напомнили, как будут выводить из оборота мелкие монеты.

Напомним, с 1 июля текущего года в Украине прекращается чеканка и выпуск в наличное обращение монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

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Теги: НБУ, монеты, чеканка, плата, размен
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