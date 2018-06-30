НБУ хочет установить плату за выдачу разменных монет

Национальный банк Украины планирует установить плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек, говорится в постановлении регулятора от 25 июня 2018 года.
Согласно документу, тариф за выдачу монет номиналом 10 копеек будет составлять 20 грн за тыс. штук, номиналом 50 копеек - 35 грн за тыс. монет. При этом выдача монет номиналом 1,2,5 и 25 копеек остается бесплатной, отмечает Нацбанк.
"Постановление вступает в силу 1 августа 2018 года", - уточнили в НБУ.
Ранее в Нацбанке напомнили, как будут выводить из оборота мелкие монеты.
Напомним, с 1 июля текущего года в Украине прекращается чеканка и выпуск в наличное обращение монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
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