НБУ намерен избегать поддержки бюджетных расходов

В Нацбанке заговорили об институциональной независимости регулятора

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Национальный банк Украины (НБУ) в среднесрочной перспективе будет избегать финансовой поддержки бюджета. Это предусматривает новая стратегия монетарной политики на среднесрочную перспективу, которую накануне утвердил совет НБУ.

Как сообщает пресс-служба регулятора, стратегия монетарной политики подтверждает необходимость институциональной независимости регулятора. "Она предусматривает, что Национальный банк должен избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов", - сообщила пресс-служба регулятора.

Также отмечается, что новая стратегия сохраняет ключевые элементы режима инфляционного таргетирования, определяет основные цели монетарной политики, принципы, инструменты и направления их эволюции на среднесрочную перспективу.

"Стратегия монетарной политики подтверждает среднесрочную цель по инфляции на уровне 5% ± 1 п. п., должна быть достигнута к концу 2019 года. После этого цель в 5% станет постоянной и будет оставаться без изменений в среднесрочной перспективе", - сообщили в НБУ.